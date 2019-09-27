تداولات البورصة تتراجع الي 9.6 مليار جنيه خلال أخر أسبوع من سبتمبر

وسجلت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 830مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 80.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 633 مليون جنيه، بحجم تداول 315.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 39.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 121.2 ألف عملية.

أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.5مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 980عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 52.2% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 47.7%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

تراجعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع إلى 9.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.415 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.029 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

3 جلسات من التراجع خلال الأسبوع المنقضي





وشهدت البورصة يوم الأحد الماضي ، جلسة دامية مدفوعة بضغوطٍ بيعية من قِبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما فضَّل الأجانب الشراء، ولجأت البورصة إلى إيقاف التعاملات نصف ساعة؛ لتجاوز نسب الهبوط المقررة. وسجلت أكبر خسائر سوقية يومية فى تاريخها بنحو 36 مليار جنيه عند702.3 مليار جنيه.





واختتمت السوق تعاملات جلسة يوم الاثنين الماضي على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب، مقابل مشتريات لكل من المصريين والعرب، وفقَد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال جلسة أمس، ما يعادل 8.2 مليار جنيه، بينما بلغت الخسائر المجمّعة خلال جلستي الأحد والاثنين حوالي 44 مليار جنيه تقريبًا.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية تسجيل الخسائر خلال الجلسة الثالثة على التوالي، يوم الثلاثاء الماضي - جلسة منتصف الاسبوع وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 65.6 مليار جنيه منذ بداية الأسبوع مستقرا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 672.280 مليار جنيه.





البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة





خفض البنك المركزي في اجتماعهـا اليـوم الخميس كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.



