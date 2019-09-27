رئيس جامعة السويس: نقف صفاً واحدًا خلف مصر ورئيسها وجيشها
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:29 ص
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أبوبكر عبد المعز
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وجه الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، صباح اليوم الجمعة، رسالة اتوجه برسالتى هذه إلى شباب وشابات مصر، رجال ونساء وشيوخ مصر، وطلاب وطالبات جامعة السويس، اقول لهم، بعد أن فشلت محاولات أعداء مصر في زعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال محاولاتهم الإجرامية الإرهابية الخسيسة الموجهة لجيش مصر وشرطتها وابناءها من المدنيين، وايقنت أن مصر وأهلها محفوظة بأمر الله من شر كيدهم الخسيس بفضل اخلاص قيادتها وجيشها وشرطتها، فقد لجأت هذه الشرذمة إلى أسلوب إثارة الفتنة وترويج الشائعات ونشر دعاوى الفوضى لزعزعة أمن واستقرار مصر.
وقال الشرقاوي "إنني وكافة منتسبي جامعة السويس نؤكد أن شعب مصر العظيم الذي تضرب حضارته بجذورها في قلب التاريخ لآلاف السنين، على وعي تام وإدراك واضح بهذه النوايا الخبيثة، التي تهدف إلى الدمار والخراب".
وتابع، "أسرة جامعة السويس، بل وشعب مصر كله يرسل برسالة واضحة لا تحتمل التأويل.. إننا جميعا نقف صفا واحدا خلف مصر ورئيس مصر، وجيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة، ونؤكد أن مصر لن تكون مسرحا للفوضى، وستظل بمشيئة الله مستقرة راسخة قوية في مواجهة أعدائها، بل أعداء الإنسانية كلها من دعاة الفوضى والفتنة، حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها من الفتن ما ظهر منها وما بطن".
وقال الشرقاوي "إنني وكافة منتسبي جامعة السويس نؤكد أن شعب مصر العظيم الذي تضرب حضارته بجذورها في قلب التاريخ لآلاف السنين، على وعي تام وإدراك واضح بهذه النوايا الخبيثة، التي تهدف إلى الدمار والخراب".
وتابع، "أسرة جامعة السويس، بل وشعب مصر كله يرسل برسالة واضحة لا تحتمل التأويل.. إننا جميعا نقف صفا واحدا خلف مصر ورئيس مصر، وجيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة، ونؤكد أن مصر لن تكون مسرحا للفوضى، وستظل بمشيئة الله مستقرة راسخة قوية في مواجهة أعدائها، بل أعداء الإنسانية كلها من دعاة الفوضى والفتنة، حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها من الفتن ما ظهر منها وما بطن".
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