المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهوي بنسبة 6% خلال الأسبوع الجاري
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
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نيفين سمير
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هبط المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 6% عند مستوي 13.857.12 نقطة ، خلال الأسبوع الجاري ، وتابعه في التراجع مؤشر الأسهم الصغير والمتوسطة إيجي إكس 70 والذي تراجع 7.3% مغلقاً عند مستوي 499.8 نقطة ، وتوالت سلسلة التراجعات العنيفة لتلحق بمؤشر إيجي إكس 100 وتجعله يهبط 6.9% معلقاً عند مستوي 1.339.5 نقطة .
وأغلق رأسمال السوقي للأسهم عند مستوى 695.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.72% عن الأسبوع الماضى محققًا خسائر بقيمة 42.2 مليار جنيه.
وشهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي خسائر أسبوعية عنيفة ، بسبب ما تم بثه من فيديوهات مفبركة من خلال قنوات عميلة تخدم أهداف بعض الجماعات الإرهابية ، وسرعان ماإستردت البورصة قوتها وتعافت خلال أخر جلستين بسبب بعض الأخبار المتعلقة بأسعار الفائدة ، حيث قام البنك المركزي المصري بالأمس تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% .
3 جلسات من التراجع خلال الأسبوع المنقضي
وشهدت البورصة يوم الأحد الماضي ، جلسة دامية مدفوعة بضغوطٍ بيعية من قِبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما فضَّل الأجانب الشراء، ولجأت البورصة إلى إيقاف التعاملات نصف ساعة؛ لتجاوز نسب الهبوط المقررة. وسجلت أكبر خسائر سوقية يومية فى تاريخها بنحو 36 مليار جنيه عند702.3 مليار جنيه.
واختتمت السوق تعاملات جلسة يوم الاثنين الماضي على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب، مقابل مشتريات لكل من المصريين والعرب، وفقَد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال جلسة أمس، ما يعادل 8.2 مليار جنيه، بينما بلغت الخسائر المجمّعة خلال جلستي الأحد والاثنين حوالي 44 مليار جنيه تقريبًا.
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تسجيل الخسائر خلال الجلسة الثالثة على التوالي، يوم الثلاثاء الماضي - جلسة منتصف الاسبوع وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 65.6 مليار جنيه منذ بداية الأسبوع مستقرا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 672.280 مليار جنيه.
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