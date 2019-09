كيم كارداشيان ترد على تغدريات المتنمرين ضدها مع Jimmy Kimmel

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كيم استقبلت عدد كبير من التغريدات التي تعرضت بها لهجوم، كان منها أحد المغردين الذي وجه تغريدته لكيم قائلا "أفضل أن اتناول السم بدلا من سماع أي اخبار إضافية عن عائلة كارداشيان".



وخلال فعاليات الحلقة، شارك عدد كبير من النجوم في الرد على تغريدات التنمر ومنهم النجم الكوميدي ويل فريل، ونجمة صراع العروش "ميساي ويليامز".





يأتي ذلك بعد الكشف عن الإجراءات المبالغ بها التي حضرت بها كيم كارداشيان نفسها لحضور حفل جوائز "إيمي" الـ 71.



وكان لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان حضورا مميزا ضمن فعاليات حفل جوائز إيمي في دورته رقم 71 لعام 2019 الجاري.



وخلال فعاليات الحفل، شاركت كيم شقيقتها الصغرى كيندال جينر في تقديم واحدة من جوائز، وقد ظهرت بجانبها كيندال بزي مغطى بالورود.



وأجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، حوارا مع خبير التجميل الخاص بكيم كارداشيان، عقب نهاية حفل "إيمي"، لمعرفة تفاصيل استعدادات كيم لهذا الحفل الكبير.



وكشف خبير التجميل Mario Dedivanovic في حواره مع الصحيفة عن الإجراءات المبالغ بها التي قامت بها كيم للظهور بإطلالتها البرونزية بالحفل، حيث قال أن الأمر تطلب استخدام دستة من مستحضرات التجميل، لتجهيز إطلالة كيم كارداشيان لحضور هذا الحفل.



وقال "ماريو" أن المستحضرات التي استخدمها في تزيين كم، كان في أغلبها من مستحضرات التجميل التابعة لماركة كيم الخاصة KKW، كما استخدم مجموعة من المستحضرات تابعة لماركة Tatcha.



وكانت قائمة مستحضرات التجميل التي استخدمتها كيم كارداشيان، كما يلي، KKW Beauty Liquid Concealer، وKKW Beauty Crème Contour Sticks.



و KKW Beauty KKWxWINNIE Eyeshadow Palette، وKKW Beauty Matte Smoke Eyeliner، وKKW Beauty Nude Liner in 1.5.



وكذلك KKW Beauty Nude Liner in 2.0، وKKW Beauty Matte Cocoa Lipstick in 90’s Glam، وKKW Beauty Matte Cocoa Lipstick in 90’s Supermodel.



ومن ماركة مستحضرات تجميل Tatcha، استخدمت كيم Tatcha The Silk Canvas Primer، وTatcha The Water Cream، وTatcha The Silk Peony Melting Eye Cream، وTatcha Luminous Dewy Skin Mist، وكذلك Tatcha Original Aburatorigami Blotting Paper.



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهور كيم كارداشيان بحفل جوائز إيمي، الذي كان أكثر المكرمين به، مسلسل Fleabag، الذي حصد أربعة جوائز رئيسية خلال الحفل.



وكانت الجوائز التي حصدها المسلسل Fleabag من جوائز إيمي، جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل كوميدي وحصدتها نجمة المسلسل "فيبي وولر بريدج، وجائزة أفضل إخراج التي حصدها مخرج المسلسل "هاري براد بير".



وكذلك جائزة أفضل نص تليفزيوني لمسلسل كوميدي، وحصدتها نجمة المسلسل ومؤلفته "فيبي وولر بريدج".



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من نشر نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لصورة صادمة لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، كشفت من خلالها كيف تفاقمت إصابتها بالصدفية، ومدى انتشار هذا المرض بشكل غير مسبوق بأنحاء وجهها.



وسبق أن ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن كيم تعرضت للإصابة بمرض الصدفية للمرة الاولى وهي في مرحلة العشرينيات، وبعد أن شفيت منها عادت لها من جديد وهي في مرحلة الثلاثينيات.



وعلى مدار 20 عام تقريبا، حاولت كيم علاج هذا المرض بوجهها بالمستحضرات الطبيعية، غير أن هذه الطريقة لم تجدي نفعا.



ونقلت الصحيفة عن كيم، أنها حاليا تواجه هذا المرض بنظام غذائي قائم على الخضروات فقط، مع شربها لبعض أعشاب البحر المغلية للحد من انتشاره.



حلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان كضيفة على برنامج Jimmy Kimmel لايف، الشهير للتوك شو، وضمن أحداث الحلقة، شاركت كيم في فقرة الرد على تغريدات الجمهور التي تتضمن تنمر وهجوم ضد كيم.