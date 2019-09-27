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افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
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افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)
جانب من افتتاح مقر العمليات
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أحمد الشيخ
 
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افتتح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المرحلة الأولى من منظومة المراقبة الإلكترونية من خلال الكاميرات، لزيادة تأمين المحاور والطرق والميادين والمداخل بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: "تم إنشاء مقر غرفة عمليات للمنظومة بقسم أول مدينة العاشر من رمضان، لسرعة تنفيذ أية مهام ترصدها الكاميرات، والمنظومة تتكون من 122 كاميرا ( متحركة – ثابتة)، وتوجد غرفة التحكم المركزية بقسم أول شرطة العاشر، كما تتكون المنظومة من عدد (5) نقاط مشاهدة منها (قسم ثاني المدينة - قوات الأمن - جهاز المدينة)، مضيفاً أن المنظومة الجديدة تعد من أهم إنجازات جهاز المدينة، بالتعاون مع مجلس الأمناء" .


وحضر الإفتتاح، لفيف من الجهات الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، وكبار مستثمري مدينه العاشر، وقيادات جهاز المدينة، وأعضاء مجلس أمناء مدينه العاشر من رمضان، وأن تكلفة المنظومة الإلكترونية تحملها مجلس الأمناء، وذلك يأتي في إطار خطة التطوير التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان.

مدينة العاشر من رمضان
تقع مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بمصر وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتعتبر من مدن الجيل الأول, وتعد من أكبر المدن الصناعية الجديدة وهي من أقربها لمدينة القاهرة. وقد تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (249) لعام 1977م, وذلك لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية بغرض توفير فرص عمل للشباب، وكذلك لاستقطاب الزيادة السكانية إلى خارج القاهرة ومن الوادي الضيق إلي أفق أوسع وأرحب و تتكون من مجاورات وقد تجاوز عدد سكان المدينة المسجلين رسمياً 500000 نسمة في 2018.

موقع مدينة العاشر من رمضان
تقع المدينة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو 46 من القاهرة وتبعد عن مدينة بلبيس 20 كم، ويربطها بأقاليم شرق ووسط الدلتا والقناة وسيناء شبكة من طرق سريعة، إلي جانب قربها من مطار القاهرة الدولي، ومدينة العاشر من رمضان تمتاز بموقع فريد بين هذه الأقاليم وللمدينة مدخلان على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي الأول عند الكيلو 51 والثاني عند الكيلو 56 .
افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)
افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)
افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)
افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)
افتتاح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين العاشر من رمضان (صور)
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