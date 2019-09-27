انتهاكات لا تتوقف.. نظام أردوغان يحبس الأطفال



حيث تناول تقرير الخارجية المصرية جانبا من انتهاكات نظام أردوغان تجاه الشعب التركي، من حملات حبس خاصة للصحفيين.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقرير يكشف جانب من انتهاكات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق شعبه.حيث أوضح التقرير، أن الشجون التركية باتت ممتلئة بأعداد هائلة من السجناء الأطفال، وذلك بحسب تقارير إنسانية عدة وثقت اعتقال 864 طفل وزجهم إلى السجن بزعم انتماء أمهاتهم إلى حركة الخدمة التركية المحسوبة على المعارض المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن، أو الإساءة إلى أردوغان.وبحسب الإحصائيات فهناك نحو 249 طفل تتراوح أعمارهم ما بين شهر و12 عام داخل الاسجون الاتركية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ناشطين فأطلقو هاشتاجاا بعنوان "حقوق الأطفال حتى نيران أردوغان في تركيا"، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على المجتمع الدولي للافراج عن الأطفال المعتقلين وأمهاتهم.وشهدت مدن ألمانية وقفات احتجاجية ضد حبس الأطفال، وسجناء الرأي، خاصةا بعد تجاوز أعداد المعتقلين بتهمة إهانة أردوغان حاجز الـ 5 آلاف شخص، هذا وقد حذر خبراء قانونيون أوروبيون السلطات التركية من الاعتقالات التعسفية التي تتجاهل القوانين المحلية، والمبادىء المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.هذا وقد أصدرت االخارجية المصرية، بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الأمم المتحدة بشأن وفاة المعزول محمد مرسي.