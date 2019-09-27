أمن قنا يبحث عن مطلقي النار على ضابط وخفير بفرشوط

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تكثف الأجهزة الأمنية بقنا، من جهودها لكشف ملابسات أصابة ضابط شرطة وخفير، بطلقات نارية، من مجهولين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابةرائد أحمد صلاح محمود، ٣٤ عاما، ومحمد حلمي أبو العلا، 50 عاما، خفير نظامي، بطلقات نارية خرطوش، من مجهولين، أثناء مشاركتهما في تمشيط أمني بالقرب من قرية الحاج سلام بفرشوط.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من ملابساتها لكشف ملابسات الواقعة.



وفي سياق آخر لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، مساء أمس الخميس، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس في قنا، بسبب خلافات مع طفل آخر.



وتلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع محمود عبيد عبود، 12 عاما،،إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بجوار مزلقان السواحلية بقرية أبنود بقنا.



وتوصلت تحريات المباحث، برئاسة العقيد حمدي أبوالقاسم، مفتش مباحث قنا، والنقيب بسام حمزة، معاون أول مباحث المركز، أن المجني عليه أصيب بطلق ناري، من طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بسبب خلافات بينهما.



تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



بينما لفظت طفلة أنفاسها الاخيرة، مساء الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة امام الوحدة المحلية لقرية أبومناع، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وفرت هاربة.



تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع جنا عمر أحمد، 4 أعوام، بعد ان صدمتها سيارة امام الوحدة المحلية لقرية أبومناع بحري، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وفرت هاربة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



فيما توصلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، برئاسة العقيد حمدي ابو القاسم، مفتش المباحث، إلى كشف غموض تغيب عامل عن منزله منذ قرابة 15 يومًا، بمنطقة الجبيل بدندرة التابعة لمركز قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد تغيب محمد رضوان مبارك، 33 عامًا، عامل، منذ 15 يومًا، بمنطقة الجبيل بدندرة التابعة لمركز قنا.

