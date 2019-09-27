البورصات الأوربية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
صعدت البورصات الأوربية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع تسجيل بورصة لندن أداء متفوقا بسبب تراجع الجنيه الاسترليني، بينما طغت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر السياسية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة مع ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير واحدا بالمئة تقريبا بقيادة مكاسب لشركات النفط الكبرى والتعدين.
وتستعد الولايات المتحدة والصين لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في العاشر والحادي عشر من أكتوبر في واشنطن بهدف تسوية نزاع تجاري مستمر منذ 15 شهرا تقريبا.
وقفز قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 بالمئة مدفوعا بصعود أسهم نورسك هيدرو النرويجية للألومنيوم 1.9 بالمئة بعد أن ألغت محكمة برازيلية حظرا نهائيا على الإنتاج لمصنع رئيسي للشركة.
لكن أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إنفنيون وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم انترناشونال تعرضت لضغوط بعد أن أصدرت ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق تحذيرا بشأن الأرباح.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1 بالمئة ليحقق بعض أقل المكاسب بين القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.
,تعافت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات أمس الخميس، بقيادة قطاع المرافق الذى صعد بنحو 1.6 %.
ويترقب المستثمرون على التطورات التجارية مع تصريحات ترامب بأنه من المحتمل أن يتم تنفيذ اتفاق تجاري ينهي المواجهة مع الصين في وقت أقرب من المتوقع.
وفي سياق منفصل، أوضحت شكوى المدعين الساعيين إلى عزل ترامب أن الرئيس الأمريكي استخدم السلطة لطلب تدخل دولة أجنبية في الانتخابات الرئاسية، وأظهر نص المكالمة التي أفصح عنها البيت الأبيض بالأمس أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بالتحقيق في شأن جون بايدن نائب الرئيس السابق ونجله، لكنه لم يمارس أي ضغوط من أجل ذلك.
وارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو بأعلى وتيرة في عقد، كما ارتفعت ثقة المستهلكين في ألمانيا للمرة الأولى في عام 2019 ليأتي عند 9.9 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 389.9 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7 بالمائة عند 5620.5 نقطة.
وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمائة عند 7351 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 12288.5 نقطة.
وانخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 01 بالمائة إلى 1.0929 دولار.
Advertisements