السيسي يرد على حديث قس في استقباله: "بنشكرك أنك موافق تحكم مصر"

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال عدد من المصريين له.



ووجه أحد القساوسة من بين الحضور رسالة إلى الرئيس السيسي، "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".



وأعرب أحد المشايخ ضمن مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من الأمم المتحدة، عن محبة وتقدير المصريين للرئيس، قائلا: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، مضيفا: ":"نفعت الناس، وعمرت، حفظك الله لنا، زحفظ مصر"، فرد الرئيس السيسي: "متشكرين".



