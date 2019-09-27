بطريقة كلاسيكية.. جوجل Google تحتفل بمرور 21 عاما على إنشاءها

احتفل محرك بحث "جوجل"، بمناسبة مرور 21 عامًا على إنشاء شركة "جوجل"، حيث وضع صورة جهاز "كمبيوتر" كلاسيكي بسيط على خلفية المحرك مكتوب عليها 27/9/1998، وهو تاريخ إنشاء الشركة.

معلومات شيقة عن "جوجل" بمناسبة مرور 21 عام على إنشاءها

شركة جوجل Google، هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق "جي ميل"، واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الإنترنت.





كما توفر "جوجل" إمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس وإتاحة أوركوت التي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو، علاوةً على الإعلان عن نسخ مجانية إعلانية من الخدمات التكنولوجية السابقة.





ويقع المقرّ الرئيسي لجوجل، والذي يحمل اسم "جوجل بليكس"، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا، وقد وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا، وتأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد.





تأسيس شركة جوجل





تم تأسيس شركة جوجل في 27 من سبتمبر عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص، وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.





وبعد ذلك واصلت شركة جوجل ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول في شراكات جديدة، وطوال مراحل ازدهار الشركة، كانت ركائزها المهمة هي المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها.





ولأكثر من مرة، احتلت جوجل المرتبة الأولى في تقييم لأفضل الشركات تجريه مجلة فورتشن كما حازت بصفة أقوى مئة علامة تجارية في العالم الذي تجريه مجموعة شركات ميلوارد براون.





تصف شركة جوجل مهمتها على النحو التالي: "مهمة جوجل تقتضي بتنظيم معلومات العالَم وجعل إمكانية الوصول إليها ممكنة من جميع أنحائه وجعلها مفيدة للجميع كذلك".



