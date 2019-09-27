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مفاجأة.. بوجبا يخطط للرحيل من مانشستر يونايتد في يناير

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
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مفاجأة.. بوجبا يخطط للرحيل من مانشستر يونايتد في يناير
بوجبا
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الفجر الرياضي
 
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اقترب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن النجم الفرنسي بول بوجبا سيقوم بخطوة جديدة لمغادرة مانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل.

 

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن بوجبا يأمل أكثر من أي وقت مضى للرحيل عن أولد ترافورد، وسيحاول الرحيل في يناير المقبل، وذلك بعد أن قام أولي جونار سولشاير مدرب المان يونايتد بتجاهله في مباراة الأمس ضد روشديل في كأس الكاراباو، ومنح شارة القيادة لأكسيل توانزيبي.

 

وواصلت الصحيفة، أن قيام سولشاير أيضًا بإبعاد بوجبا عن تنفيذ ركلات الجزاء زاد حدة الامر، ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كان عدم تنفيذ بوجبا لركلة ترجيحية في مباراة الأمس بقرار منه أو من المدرب.

 

وأختتمت الصحيفة أن المدرب النرويجي لا يزال غاضبًا من خلاف بوجبا وراشفورد في مباراة وولفرهامبتون وقرر حينها اختيار راشفورد كمنفذ دائم لركلات الجزاء.

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