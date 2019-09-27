ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا.. السيسي يخاطب المصريين بشأن أعداء الوطن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
Advertisements
مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا.. السيسي يخاطب المصريين بشأن أعداء الوطن
السيسي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال عدد من المصريين له.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هي حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي؟".

وأكد أن الإعلام عليه واجب ودور كبير في توعية المواطنين، والتصدي للشائعات، مضيفا: "متسبوش الناس البسطاء"، منوهًا بأن مكانة مصر بشعبها.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الرئيس الرئاسة أخبار السيسي أخبار الرئيس أخبار الرئاسة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
17:30
-
أسوان

DMCA.com Protection Status