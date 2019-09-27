مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا.. السيسي يخاطب المصريين بشأن أعداء الوطن

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال عدد من المصريين له.



ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هي حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي؟".



وأكد أن الإعلام عليه واجب ودور كبير في توعية المواطنين، والتصدي للشائعات، مضيفا: "متسبوش الناس البسطاء"، منوهًا بأن مكانة مصر بشعبها.

