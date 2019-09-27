السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لأعداء الوطن

السيسي: الكلام ده مش هينفع واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني





تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المواطنين الذين استقبلوه، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





الرئيس قال في حديثه لمراسة التليفزيون، إن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".





قال الرئيس إن ما حدث في مصر، خلال السنوات الماضية، لن يحدث مرة أخرى: "اللي حصل قبل كدا مش هيحصل تاني علشان ربنا وعلشانكم أنتوا.. متقلقوش من حاجة".



