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"السيسي": "البلد جامدة بيكم يا مصريين"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
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السيسي: البلد جامدة بيكم يا مصريين
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال عدد من المصريين له.

وقال الرئيس السيسي، الحضور، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص".

وأكد أنهم يحاولون رسم صورة من الكذب والافتراء والتشويه للمصريين، مشددا أنه لا يمكن خداع المصريين، مضيفا: "إحنا جامدين أوي، والبلد جامدة بالمصريين".

وكان قد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر إقامته بنيويورك، وذلك بعد مشاركته في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نتائج مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب ما نشرته الصفحة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مايقرب من 19 من قادة ورؤساء دول العالم، وشارك أيضًا في أعمال قمة التنية المستدامة، وفي اجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة. 
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