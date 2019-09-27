استقبال حاشد للرئيس السيسي لحظة وصوله إلى مصر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن منذ قليل، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



