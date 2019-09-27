استقبال حاشد للرئيس السيسي لحظة وصوله إلى مصر
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن منذ قليل، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبالا شعبيا من المواطنين ورجال الدين الذين استقبلوه بحفاوة، لحظة وصوله إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي.
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