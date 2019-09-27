ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 27-9-2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قال خبراء " الأرصاد " إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة و الوجه البحري ، أما شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.





وتوقع الخبراء في بيان حالة الطقس اليوم ، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتلة تنشط على جنوب سيناء وتنشط الرياح على خليج السويس مما ييؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





كما أعلنت " الأرصاد " عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في مدن ومحافظات مصر، ودرجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية.