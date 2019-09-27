ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 27-9-2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قال خبراء "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، أما شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.
وتوقع الخبراء في بيان حالة الطقس اليوم، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتلة تنشط على جنوب سيناء وتنشط الرياح على خليج السويس مما ييؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
كما أعلنت "الأرصاد" عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في مدن ومحافظات مصر، ودرجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|24
|33
|شبين الكوم
|23
|33
|طنطا
|23
|32
|دمنهور
|22
|32
|الإسكندرية
|20
|30
|بلطيم
|21
|30
|مطروح
|24
|30
|السلوم
|20
|29
|سيوة
|20
|31
|بورسعيد
|23
|30
|دمياط
|22
|29
|الزقازيق
|21
|34
|الإسماعيلية
|20
|34
|السويس
|21
|34
|العريش
|20
|30
|رفح
|20
|29
|رأس سدر
|20
|33
|نخل
|15
|32
|نويبع
|26
|32
|طابا
|24
|31
|كاترين
|17
|32
|الطور
|23
|32
|شرم الشيخ
|26
|36
|الغردقة
|24
|35
|مرسى علم
|25
|34
|الفيوم
|23
|34
|بني سويف
|23
|36
|المنيا
|20
|35
|أسيوط
|20
|36
|سوهاج
|21
|37
|قنا
|21
|38
|الأقصر
|20
|39
|أسوان
|23
|41
|أبو سمبل
|23
|41
|الوادي الجديد
|21
|40
|شلاتين
|25
|37
|أبو رماد
|26
|36
|حلايب
|28
|34
|رأس حدربة
|28
|34
درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في بعض المدن والعواصم العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|29
|44
|المدينة المنورة
|27
|42
|الرياض
|25
|39
|المنامة
|30
|38
|أبوظبي
|31
|39
|الدوحة
|31
|37
|الكويت
|24
|42
|دمشق
|14
|35
|بيروت
|24
|29
|عمان
|17
|34
|القدس
|18
|30
|غزة
|21
|30
|بغداد
|22
|41
|مسقط
|29
|32
|صنعاء
|13
|26
|الخرطوم
|27
|39
|طرابلس
|21
|28
|تونس
|20
|29
|الجزائر
|18
|26
|الرباط
|15
|26
|نواكشوط
|25
|30
درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في بعض العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|15
|29
|كوالالمبور
|24
|32
|طوكيو
|21
|26
|أثينا
|19
|28
|روما
|15
|27
|باريس
|12
|20
|مدريد
|13
|28
|برلين
|12
|18
|لندن
|12
|20
|مونتريال
|13
|19
|موسكو
|04
|11
|نيويورك
|17
|24
|واشنطن
|19
|28
البيان الذي أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة اليوم في مدن مصر ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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