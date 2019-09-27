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ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
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ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
صورة أرشيفية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 27-9-2019 في جمهورية مصر العربية، حيث قال خبراء "الأرصاد" إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، أما شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا.

وتوقع الخبراء في بيان حالة الطقس اليوم، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتلة تنشط على جنوب سيناء وتنشط الرياح على خليج السويس مما ييؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما أعلنت  "الأرصاد" عن درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في مدن ومحافظات مصر، ودرجات الحرارة في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض معكم درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة24 33
شبين الكوم23 33
طنطا23 32
دمنهور2232
الإسكندرية2030
بلطيم2130
مطروح2430
السلوم2029
سيوة2031
بورسعيد2330
دمياط2229
الزقازيق2134
الإسماعيلية2034
السويس2134
العريش2030
رفح2029
رأس سدر2033
نخل1532
نويبع2632
طابا2431
كاترين1732
الطور2332
شرم الشيخ2636
الغردقة2435
مرسى علم2534
الفيوم2334
بني سويف2336
المنيا2035
أسيوط2036
سوهاج2137
قنا2138
الأقصر2039
أسوان2341
أبو سمبل2341
الوادي الجديد2140
شلاتين2537
أبو رماد2636
حلايب2834
رأس حدربة2834

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في بعض المدن والعواصم العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة2944
المدينة المنورة2742
الرياض2539
المنامة3038
أبوظبي3139
الدوحة3137
الكويت2442
دمشق1435
بيروت2429
عمان1734
القدس1830
غزة2130
بغداد2241
مسقط2932
صنعاء1326
الخرطوم2739
طرابلس2128
تونس2029
الجزائر1826
الرباط1526
نواكشوط2530

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2019 في بعض العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1529
كوالالمبور2432
طوكيو2126
أثينا1928
روما1527
باريس1220
مدريد1328
برلين1218
لندن1220
مونتريال1319
موسكو0411
نيويورك1724
واشنطن1928

البيان الذي أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة اليوم في مدن مصر ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
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