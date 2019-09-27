ديل بوسكي: زيدان لم يكن مخطئًا بشأن هذا القرار
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
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حسن شحاتة
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أكد فيسينتي ديل بوسكي، مدرب منتخب إسبانيا سابقًا، ونادي ريال مدريد السابق، على صحة قرار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للميرنجي.
وقال فيسينتي ديل بوسكي في تصريحات إعلامية إسبانية: "لم يكن زيدان مخطئًا بشأن عودته إلى ريال مدريد الإسباني، لقيادة الفريق فنيًا للمرة الثانية"، مؤكدًا على أنه كان أفضل حل للميرنجي عودتهم، وقام ديل بوسكي بتلبية النداء بالفعل وعلى الجميع أحترام زيدان.
جوتي يتفق بتصريحاته مع ديل بوسكي
صرح جوتي، لاعب ريال مدريد السابق لوسائل الإعلام قائلًا: "لا أحد يتمكن من القيام بما فعله زيدان كمدرب لريال مدريد، فمن الصعب أن تقود الفريق بمرحلتين بنفس المستوى، ولكن مستوى الفريق لآن بدأ يتحسن يومًا بعد الآخر".
ويذكر أن ريال مدريد تمكن من استعادة خدمات الإسباني إيسكو، والكرواتي لوكا مودريتش بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، حيث غاب إيسكو عن المباريات منذ بداية الموسم لمعاناته من الإصابة على مستوى العضلات، بينما غاب لوكا مودريتش عن الملاعب بسبب معاناته من الآم العضلة الخلفية مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
وقال فيسينتي ديل بوسكي في تصريحات إعلامية إسبانية: "لم يكن زيدان مخطئًا بشأن عودته إلى ريال مدريد الإسباني، لقيادة الفريق فنيًا للمرة الثانية"، مؤكدًا على أنه كان أفضل حل للميرنجي عودتهم، وقام ديل بوسكي بتلبية النداء بالفعل وعلى الجميع أحترام زيدان.
جوتي يتفق بتصريحاته مع ديل بوسكي
صرح جوتي، لاعب ريال مدريد السابق لوسائل الإعلام قائلًا: "لا أحد يتمكن من القيام بما فعله زيدان كمدرب لريال مدريد، فمن الصعب أن تقود الفريق بمرحلتين بنفس المستوى، ولكن مستوى الفريق لآن بدأ يتحسن يومًا بعد الآخر".
ويذكر أن ريال مدريد تمكن من استعادة خدمات الإسباني إيسكو، والكرواتي لوكا مودريتش بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا، حيث غاب إيسكو عن المباريات منذ بداية الموسم لمعاناته من الإصابة على مستوى العضلات، بينما غاب لوكا مودريتش عن الملاعب بسبب معاناته من الآم العضلة الخلفية مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
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