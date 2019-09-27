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اسعار اللحوم في الأسواق اليوم 27-9-2019

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
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اسعار اللحوم في الأسواق اليوم 27-9-2019
اسعار اللحوم
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار اللحوم اليوم
حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في الأسواق خلال بداية تعاملات الفترة الصباحية اليوم الجمعة 27-9-2019، وتشهد اسعار اللحوم استقرار ملحوظًا في محلات الجزارة خلال الفترة الحالية وننشر من خلال ما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الأسعار على النحو التالى:

أسعار اللحوم في مصر اليوم 
سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة مسجلا ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا، ويأتي ذلك الاستقرار نتيجة لركود حركة البيع والشراء واستقرار الطلب مقابل المعروض من السلعة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لحم الكندوز 100 – 120 جنيه
لحم البتلو 120- 140 جنيه
لحم الضأن 120- 135 جنيه
لحم الجاموس 130 – 160 جنيه
لحم الجملي 100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم 

 

المادة / كيلو

السعر مقابل الجنيه المصري

لحم الكندوز

100 – 120 جنيه

لحم البتلو

120- 140 جنيه

لحم الضأن

120- 135 جنيه

لحم الجاموس

130 – 160 جنيه

لحم الجملي

100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي

75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني

75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد

60 – 80 جنيه

 

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