اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 27-9-2019 في سوق العبور

اسعار الخضروات





تشهد اسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 27-9-2019 ختام التعاملات الأسبوعية في سوق العبور أحد اكبر أسواق الجملة في مصر وتواصل أسعار الخضروات استقرارها في حين يتراجع بعضا من نتيجة لظهور محاصيل الموسم الجديد وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضار والفاكهة في الأسواق وجاءت الأسعار على النحو التالي:





قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيها

سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه

سعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه

سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات

سجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات

سجل سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها

سجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو

سجل سعر القلقاس 4-7 جنيها

سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات

تراوح الخيار بين 3-8 جنيهات.



