اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 27-9-2019 في سوق العبور
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
اسعار الخضروات
تشهد اسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 27-9-2019 ختام التعاملات الأسبوعية في سوق العبور أحد اكبر أسواق الجملة في مصر وتواصل أسعار الخضروات استقرارها في حين يتراجع بعضا من نتيجة لظهور محاصيل الموسم الجديد وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضار والفاكهة في الأسواق وجاءت الأسعار على النحو التالي:
قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور
سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو
سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيها
سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه
سعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه
سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات
سجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات
سجل سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها
سجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو
سجل سعر القلقاس 4-7 جنيها
سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات
تراوح الخيار بين 3-8 جنيهات.
Advertisements
- اسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت 22-12-2018.. البطاطس تستقر في الاسواق والطماطم ترتفع
- اسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 28-1-2019 - تحديث مستمر
- أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد 10-3-2019
- اسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة 15-3-2019
- أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم.. الفاصوليا تصل إلى 24 جنيها
- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور 30-3-2019
- اسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 1-4-2019
- أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 9-7-2019
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 24-9-2019.. الكوسة تسجل 6 جنيهات
- اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 26-9-2019 في سوق العبور
المزيد عن: سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبورتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر