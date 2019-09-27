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اسعار الحديد اليوم 27-9-2019.. الاستقرار يسيطر على سوق مواد البناء

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
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اسعار الحديد اليوم 27-9-2019.. الاستقرار يسيطر على سوق مواد البناء
اسعار الحديد
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الحديد اليوم الجمعة
اسعار الحديد تحافظ على استقرارها في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك نتيجة لتراجع حالة الطلب على المعدن وانخفاض القوة الشرائية بعد قرار وزارة الصناعة الخاص برفع الرسوم على واردات خام البيليلت المستخدم في درفلة الحديد الامر الذي تسبب في الكثير من المشكلات لاصحاب مصانع درفلة الحديد وننشر فيما يلى اخر تحيث للاسعار.

اسعار مواد الحديد والاسمنت في سوق مواد البناء
تراوحت اسعار الحديد اليوم في الأسواق ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

كما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

اسعار الحديد في الجدول الاتى للمصانع المختلفة

 

  اسم الشركة

المنتج

اعلى سعر

اقل سعر

حديد عز

عز

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد المصريين

المصريين

11900 جنيه

11880 جنيه

حديد بشاى

بشاى

11800 جنيه

11800 جنيه

الوطنية للطلب

الوطنية

11850 جنيه

11830 جنيه

حديد عطية

عطيه

11850 جنيه

11800 جنيه

حديد المراكبي

المراكبي

11800 جنيه

11800 جنيه

حديد الكومى

الكومى

11750 جنيه

11740 جنيه

حديد المعادى

المعادى

11600 جنيه

11600 جنيه

حديد بيانكو

بيانكو

11550 جنيه

11500 جنيه

حديد العشرى

العشري

11550 جنيه

10150 جنيه

حديد اكتوبر

اكتوبر

11525 جنيه

10150 جنيه

حديد الجارحى

الجارحى

11525 جنيه

9750 جنيه

حديد الوطنية

الوطنية

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد اركو

اركو

10100 جنيه

9750 جنيه

حديد مصر ستيل

مصر ستيل

9800 جنيه

11650 جنيه

حديد الجيوشي

الجيوشي

11650 جنيه

11650 جنيه

 


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