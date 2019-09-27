اسعار الحديد اليوم 27-9-2019.. الاستقرار يسيطر على سوق مواد البناء

اسعار الحديد اليوم الجمعة

اسعار الحديد تحافظ على استقرارها في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك نتيجة لتراجع حالة الطلب على المعدن وانخفاض القوة الشرائية بعد قرار وزارة الصناعة الخاص برفع الرسوم على واردات خام البيليلت المستخدم في درفلة الحديد الامر الذي تسبب في الكثير من المشكلات لاصحاب مصانع درفلة الحديد وننشر فيما يلى اخر تحيث للاسعار.





اسعار مواد الحديد والاسمنت في سوق مواد البناء

تراوحت اسعار الحديد اليوم في الأسواق ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





كما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.



