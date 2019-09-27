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خاص لـ"الفجر الرياضي".. تعليق الجهاز الفني لمنتخب مصر على تتويج ميسي بلقب الأفضل في 2019 (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
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خاص لـالفجر الرياضي.. تعليق الجهاز الفني لمنتخب مصر على تتويج ميسي بلقب الأفضل في 2019 (فيديو)
الجهاز الفني لمنتخب مصر
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كريم هاشم - تصوير:بلال أحمد
 
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علق أعضاء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب الأفضل في 2019 متفوقا على الثنائي فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وقال حسام البدري المدير الفني للفراعنة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" بالطبع ميسي الأفضل هو لاعب استثنائي".

وأكد أحمد أيوب، أن ميسي ورونالدو هما الأفضل في الفترة الأخيرة وأن تتويج ميسي جاء عن جدارة .

ورفض سيد معوض التعليق على فوز ميسي بسبب أزمة التصويت الأخيرة لمحمد صلاح.


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