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اسعار الاسمنت اليوم 27-9-2018.. واستقرار بعد التراجع

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:27 ص
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اسعار الاسمنت اليوم 27-9-2018.. واستقرار بعد التراجع
اسعار الأسمنت
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الاسمنت اليوم

تشهد اسعار الأسمنت حالة من الاستقرار في سوق مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 27-9-2019، بعد حالة من التراجع ويواصل سعر الاسمنت حالة الاستقرار في المصانع المصرية على خلفية تراجع معدلات الطلب خلال الفترة الاخيرة الامر الذي تسبب في زيادة المعروض واستقرار الاسعار وننشر من خلال هذا التقرير اخر تحديثات اسعار الاسمنت في الاسواق المحلية اليوم الخميس ختام تعاملات الاسبوع وجاءت على النحو التالي:

اسعار الاسمنت في مصر اليوم الجمعة
سجل سعر أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها.

 أسعار الاسمنت في المصانع المختلفة
 كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها، وعادة ما تحافظ أسعار الاسمنت على استقرارها في الأسواق ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.

اسعار الأسمنت فى المصانع

 


  اسم الشركة

المنتج

السعر

العربية للأسمنت

الاسمنت المسلح

823 جنيه مصري

العربية للاسمنت

النصر

800 جنيه مصري

اسمنت اسيوط

المهندس

808 جنيه مصري

اسمنت اسيك

المنيا اسيك

818 جنيه مصري

اسمنت المؤسسة

العربية للتصنيع

808 جنيه مصري

اسمنت مصر

قنا المسلحة

800 جنيه مصري

اسمنت جنوب الوادى

جنوب الوادى

800 جنيه مصري

اسمنت السويدى

السويدي

825 جنيه مصري

اسمنت شورى

شورى

800 جنيه مصر

اسمنت حلوان

حلوان

833 جنيه مصري

اسمنت بوتدلاند

طره

818 جنيه مصري

اسمنت السويس

السويس للاسمنت

805 جنيه مصري

اسمنت الشركة القومية

الشركة القومية

800 جنيه مصري

اسمنت سيناء

سيناء

808 جنيه مصري

اسمنت العريش

العسكرى

800 جنيه مصري

ميدكوم اسوان

اسمنت ميدكوم

800 جنيه مصر ي

 

 


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