الظهور الأول لمايلي سايرس بعد إنهائها لعلاقتها بحبيبتها السابقة "كاتلين كارتر"



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات الجديدة لمايلي، والتي التقطتها من زيارتها لحديقة Zion الوطنية بولاية يوتاه الأمريكية.



وقالت الصحيفة أن تعليقات متابعي مايلي على الصور، تضمنتها مخاوف عن مظهر جسد مايلي، الذي بدى عليه النحافة أكثر من اللازم، مع تواتر توقعات بمرور مايلي بحالة اكتئاب بسبب ما مرت به من ضغوط نفسيه وهجوم من جمهورها خلال الشهر الماضي.



و بعد مرور شهر واحد من ارتباطهما عاطفيا، انهت مايلي سايرس علاقتها بكاتلين كارتر، التي كان ارتباطها بها سببا في نهاية زواجها من ليام هيمسورث الذي دام لستة أشهر.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي انفصلا وفقا لمصادر مقربة منهن، بناء على إفادة من مجلة "بيبول"، غير مايلي وكاتلين ستحافظان على علاقة الصداقة فيما بينهما.



وأكد على ذلك تقديم كاتلين للدعم المعنوي لمايلي، بتعليقها على صورة نشرتها مايلي على حسابها الخاص على موقع انستجررام، من حفلتها بمهرجان iHeartRadio Music Festival الغنائي.



وكان الظهور الرسمي الأول لمايلي سايرس، مع حبيبتها الجديدة "كايتلين كارتر" عقب حفل جوائز mtv VMA، والتي تسبب ظهورها أثناء تقبيل مايلي في صورة بعطلتهن بإيطاليا لانفصال مايلي عن زوجها ليام هيمسورث.



وسبق أن أوضحت صحيفة ديلي ميل، أن الظهور الأول للثنائي كان عقب هذه الفضيحة، بالحفل الذي لحق فعاليات حفل جوائز MTV VMA بشهر أغسطس الماضي، والذي قدمت خلاله مايلي عرضا غنائي، أدت خلاله أغنيتها الجديدة SLIDE AWAY.



وقالت الصحيفة أن الحفل نفسه، كان حاضرا به زوج "كايتلين كارتر" السابق "برودي جينر" وصديقته الجديدة، مما وضع الثنائي مايلي وكايتلين في موقف محرج لصدام محتمل فيما بينهم.



وكانت الفقرة الغنائية لمايلي سايرس بحفل جوائز MTV هو الأولى لها بعد فضيحة ضبطها أثناء تقبيلها لفتاة أخرى، وتعرض مايلي لعدد من صفارات الاستهجان من الجمهور الحاضر بالحفل.



ولم تكترث مايلي لذلك، بعد ما أقدمت على القيام به، بظهورها من جديد برفقة "كايتلين كارتر" أثناء قضائهما لوقت رومانسي بمدينة لوس أنجلوس وقالت الصحيفة، أن هذا يعتبر ثاني ظهور لهما معا عقب ظهورهما بحفل mtv.



وخلال الشهر الماضي، شهدت أزمة مايلي سايرس وليام هيمسورث العديد من المستجدات، أبرزها اتخاذ ليام هيمسورث لأول قرار رسمي بشأن هذه الأزمة بتقدمه بطلب رسمي للمحكمة للطلاق من مايلي.



وفي المقابل خرجت مايلي بعدة تغريدات على متابعيها على موقع تويتر، طالبتهم من خلالها بعدم وصفها بأنها خائنة، وأنها سعيدة بالوضع الذي تعيشه حاليا.



ولم يستمر زواج الثنائي مايلي سايرس وليام هيمسورث لأكثر من 8 أشهر قبل أن تقدم مايلي على تدمير هذا الزواج بتقبيلها لفتاة أخرى، كما تسبب ذلك في إنهاء زواج كاتلين كارتر من زوجها برودي جينر الذي استمر لـ 14 شهرا.



وكان آخر ظهور لمايلي سايرس برفقة كاتلين كارتر، حين اصطحبت كاتلين، مايلي سايرس لتقابل والدتها، بالإضافة إلى أن مايلي كانت قد انتقلت للعيش في منزل كاتلين خلال الشهر الماضي بمنطقة Hidden Hills بمدينة لوس أنجلوس.



يأتي ذلك بعد أن نشرت مايلي سايرس لقطات لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، احتفالا بنجاح أغنيتها الجديدة التي طرحت لفيلم "تشارليز أنجليز" الجديد.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأغنية التي طرحت بعنوان Don’t Call Me Angel، وشارك في غنائها كل من النجمة أريانا جراندي ولانا ديل ري برفقة مايلي.



وكتبت مايلي مع الصور التي نشرتها على حسابها على موقع أنستجرام، أن الأغنية حققت أعلى نسبة استماع على منصة البث الرقمي "سبوتيفاي".



وفسر عدد كبير من مشاهدي أغنية على موقع يوتيوب، Don't Call Me Angel، أنها احتوت على مشاهد تتضمن اسقاطات على زوج مايلي سايرس السابق ليام هيمسورث.







نشرت المغنية الشابة مايلي سايرس لقطات جديدة لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، تمثل أول ظهور لها بعد إنهاءها لعلاقتها العاطفية بحبيبتها السابقة "كاتلين كارتر".