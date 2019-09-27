تعرض الحساب الخاص بفرقة Jonas Borthers للاختراق على إنستجرام



ونشرت صحيفة ديلي ميل، عددًا من اللقطات الساخرة التي قام Diplo بنشرها على حساب الأشقاء الثلاث، المخصص لفرقتهم الغنائية، وكان منها لقطات لـ Diplo نفسه في حالة تعري، ولقطات أخرى وجه بها السخرية للأشقاء جوناس بشكل مباشر.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن Diplo كان مسئولا في بعض الأوقات عن صفحة إنستجرام الخاصة بفريق الأشقاء جوناس، وسبق له إدارة الصفحة في عدة مناسبات، وبث فيديوهات من حفلات سابقة لأعضاء الفريق.



وكان رد الثلاثي جوناس، برفض ما قام به Diplo متهمينه بتغيير كلمة السر الخاصة بالصفحة التابعة لهم، وطالبوه برد الصفحة من جديد، كونهم في حاجة لها في ظل وجود حفل غنائي لهم مساء أمس الخميس، يجعلهم في حاجة ماسة للترويج له عبر نشر لقطات منه.



وحتى الآن لم يرد أي رد من جانب Diplo بخصوص إعادته لسيطرة الأشقاء جوناس على صفحتهم المسروقة، وأستمر في نشر لقطات ساخرة يهاجمهم بها.



وقالت صحيفة ديلي ميل أنه من ضمن تعليقات الأشقاء الثلاث، تعليق كيفين جوناس الذي قال أن الأمر كان مضحكا في البداية ولكنه زاد عن حده ويجب إعادتك للصفحة، موجها تعليقه لـ Diplo على أحد اللقطات التي نشرها.



وكان تفاعل الأشقاء جوناس مع اللقطات التي تنشر عبر صفحاتهم الشخصية على أنستجرام، حيث أن الصفحة التي سرقت هي الصفحة المخصصة لفرقتهم، والتي يتم الترويج لحفلاتهم الغنائية وجولاتهم الفنية من خلالها.

يأتي ذلك بعد فترة الانتعاشة الفنية التي يعيشها الأشقاء جوناس، نيك وجو وكيفين، والتي شهدت عودتهم للغناء معا من جديد بعد غياب طويل.



وأثمر لم شمل الأشقاء الثلاث، عن طرح مجموعة من الأغاني الجديدة بطريقة السينجل، والتي حققت نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدات على موقع يوتيوب.



وكانت واحدة من هذه الأغنيات نجحت في حصد جائزة مميزة، من حفل جوائز mtv للفيديو كليب، وهي أغنية sucker، والتي شهدت لم شمل جميع أفراد أسرة جوناس.



وشهد فيديو كليب الأغنية ظهور مميز للنجمة الهندية بريانكا شوبرا، وظهور مميز للنجمة الشابة صوفي ترنر، وظهور مميز لزوجة كيفين جوناس.



وأدى الثلاثي أدوارهن كومديل تشارك في الفيديو كليب، بدلا من استعانة الاشقاء جوناس بفتيات أخريات كوديل لللظهور بجانبهم.



كما أثمر عودة التعاون بين الثلاثي جوناس، عن طرح أغنية أخرى بطريقة السينجل هي أغنية بعنوان COOL، وقام الثلاثي بتصويرها بمدينة ميامي الساحلية، واستوحت قصة فيديو كليب الأغنية من إطلالات الثمانينيات، هي ظهر كل من نيك وكيفين وجو جوناس، بإطلالات من فترة 1984.



ويعود تاريخ الأشقاء جوناس كفريق غنائي، لأوائل فترة الألفينيات، حين قدمتهم قناة ديزني للأطفال، في عدد من أفلامها الغنائية الأصلية، أبرزها أفلام "كام روك" التي ظهروا بها ومعهم في دور البطولة النجمة ديمي لوفاتو التي كانت أيضا من نجوم ديزني الصاعدين في ذلك الوقت.















تعرض الحساب الشخصي للأشقاء جوناس للاختراق بفعل صديقهم المقرب الدي جي Diplo، والذي قام بنشر العديد من المنشورات الساخرة من أعضاء الفريق على مدار اليومين الماضيين.