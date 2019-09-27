شاهد.. مذيع أمريكي شهير يفضح دعم قناة الجزيرة للإرهاب
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
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نعيم يوسف
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عرض برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، مقطع فيديو للمذيع الأمريكي الشهير "جو سكاريورو" وهو يهاجم تضليل قناة الجزيرة وتمجيدها للإرهاب.
ويقول المذيع الأمريكي في الفيديو، إن دول السعودية والإمارات ييعرفون بشكل جيد أن دولة قطر تمول الجماعات الإرهابية منذ سنوات، مثل حزب الله، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وتعمل على نشر التضليل من خلال قناة الجزيرة التي تملكها.
وتساءل "سكاريورو": لماذا عندما نفتح التلفاز يشاهد أطفالنا أفلام وثائقية متقنة الصنع عن أسامة بن لادن؟ الرجل كان ييحاول دائما قتلنا، مشددا على أن السعودية والإمارات على حق عندما يتهمان الدوحة بدعم الإرهاب.
الجدير بالذكر أن قناة الجزيرة المملوكة لقطر، انتهجت سياسة معادية لمصر منذ ثورة 30 يونيو والإطاحة بحليفتها جماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، ودعمتهم إعلاميا بشكل واضح، وتبنت خطابهم التحريضي ضد مصر.
وعلى الرغم من الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية، قبل وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز، لمحاولة التقريب بين القاهرة والدوحة، والمطالبة بالتزام القناة القطرية بخطاب إعلاميي محايد ومعتدل مع الدولة المصرية الجديدة، إلا أن القناة عادت سريعا للهجوم على مصر واستهداف مؤسسات الدولة.
وتستغل قناة الجزيرة كافة الأدوات الإعلامية من برامج حوارية، وأفلام وثائقية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومواقعها الإلكترونية باللغة العربية والإنجليزية للهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري.
وأنتجت القناة القطرية التي تحوم حولها وحول أسلوبها الشبهات العديد من الأفلام الوثائقية التي هاجمت القوات المسلحة، واعتمدت في تغطيتها للأحداث الأخيرة في مصر على مقاطع فيديو مفبركة وغير حقيقية.
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