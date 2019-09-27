هايدي موسى بصحبة الموسيقار سليم سحاب

قامت المطربة الشابة هايدي موسى، بنشر صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت هايدي موسى، في الصورة بصحبة الموسيقار الكبير سليم سحاب.

وعلقت علي الصورة قائلة: "أول مرة رأيت الموسقار سليم سحاب كان عمري عشر سنوات وكنت خائفة وقال لي سمعيني صوتك وقمت بالغناء لأغنية للفنانة فايزة أحمد، بعد ذلك جعلني أشارك بغناء أغنية بيت العز في حفلة صولو، دون أن ابدأ بالغناء في الكورال كمرحلة أولى.





جدير بالذكر أن هايدي موسي تخرجت من كلية الإعلام جامعة المنصورة، ولديها موهبة الغناء وموهبة التمثيل، حازت علي حوائز الميما والدير جيست كأفضل مطربة صاعدة لعام (2016)، ثم كُرمت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية من الدير جيست في عام (2018).





ساعدها الموسيقار سليم سحاب في تنمية موهبتها في الغناء حيث أنها ترعرعت في دار الأوبرا المصرية، وهو أول استمع لها واقتنع بموهبتها.





كما شاركت كممثلة في مسلسل (لأعلى سعر) الذي عُرض (2017) مع النجمة نيللي كريم والنجوم، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي، سارة سلامة، رحمة حسن، وهو مسلسل دراما اجتماعية تناول مشكلة الخيانة الزوجية وغدر الاصدقاء ودور الاهل في حياة ابنائهم وتأثيرهم عليهم، المسلسل من إخراج محمد العدل، ومن تأليف مدحت العدل.





قدمت أيضا أغنية بصوتها وتحمل اسم( هجرتني) التي حققت نجاحا كبير، الاغنية من كلمات مدحت العدل ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد الموجي وأمين نبيل، وعُرضت الأغنية غي أحدي حلقات المسلسل في سياق الأحداث.





من أحدث أغانيها ( أنا اتعودت، دي حياتي، مش حب عادي،) كما تشارك هايدي موسي في حفلات معهد الموسيقي العربية.



