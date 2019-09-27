الصحة: 15% من طلبة المدارس الابتدائية يعانون من السمنة والأنيميا في نفس الوقت (فيديو)

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إنه طالما هناك نقص في الإمكانيات ستكون هناك قوائم الانتظار، ولكن الفكرة في الاستغلال الأمثل للموارد، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى استغلال الموارد بأعلى قدر ممكن لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية.





وأضاف "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، الذيي يقدمه الإعلامي حمديي رزق، على قناة صدى البلد الفضائية، أن معدلات الإنجاز ارتفعت بشكل ملحوظ بعد مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي طرحها الرئيس مشيرا إلى أنه سيتم توفير الامكانيات اللازمة للقضاء على هذه القوائم خلال ثلاثة سنوات.





وتابع مستشار وزير الصحة والسكان تكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق قانون التأمين الصحي سوف يقوم بالمساعدة في هذا الأمر، لأنه سيوفر التمويل اللازم لها، مشددا على أن هناك غرفة عمليات منعقدة على مدار الوقت لحل المشاكل التي تواجه المواطنين.





ولفت إلى أن استراتيجية الدولة حاليا هي بناء الإنسان، ولذلك تم مسح 12 مليون طالب في المدارس الابتدائية للكشف عن مرض السمنة والأنيميا، والتقزم، والنحافة، موضحا أنهم اكتشفوا أن 15% من طلبة المدارس يعانون من السمنة والأنيميا في نفس الوقت، وهذا يعني أن هناك سوء تغذية، وبالتالي يتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لتحضير برامج غذائية مناسبة لتعويض نقص الحديد بالنسبة للأطفال.



