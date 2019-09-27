شاهد.. صورة رومانسية للفنان محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير





نشر الفنان الشاب محمود حجازي، صورة حديثة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برفقة زوجته أسما شريف منير، وهما يجلسان علي شاطئ البحر في أجواء رومانسية، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون بالتعليقات الصورة بشكل إيجابي.





تزوج الفنان محمود حجازي من المذيعة وخبيرة التجميل اسما شريف منير في عام (2018) بعد قصة حب جمعتهما وانتهت في القفص الذهبي، ودائما ما يحرص حجازي على مشاركة زوجته الصوره الرومانسية علي مواقع التواصل الاجتماعي.





جدير بالذكر أن الفنان محمود حجازي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم بدأ مشوار الفني بعدة أعمال ناحجة منها مسلسلات (كلبش، كفر دلهاب، مريم، الف ليلة وليلة، ونرس، القيصر، الطبال، أبو العروسة، عوالم خفية، إختيار إجباري، حجر جهنم، الحصان الأسود،الأب الروحي 2)





كما في الفيلم السينمائي (هروب اضطراري) وقدم دور مميز، واستطاع الفليم تحقيق نجاح كبير علي شباك التذاكر وشارك في بطولته عدداً كبيراً من نجوم الفن منهم روحينا، فتحي عبدالوهاب، احمد السقا، احمد حلمي، ايمان العاصي، دينا الشربيني، امير كرارة،الفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، ومن تأليف السيناريست محمد سيد بشير.





كما شارك أيضاً في فيلمي ( حرب كرموز) و(سوق الجمعة).





استطاع تحقيق نجاح غير مسبوق من خلال مشاركته في مسلسل "أبو العروسة" بجزئيه الثاني والثالث والذي شارك فيه بدور طارق وهو شاب من أسرة ثرية وعاش قصة حب وتزوج من حبيبته وانتهي الجزء الاول عند الفرح والتحواء الرومانسية، وجاء الجزء الثاني ليتضمن المشكلات الزوجية والخيانة) المسلسل ذو طابع اجتماعي حقق نجاح كبير، شارك البطولة النجمة سوسن بدر والفنان سيد رجب والفنانة الشابة ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد عادل، المسلسل من إخراج كمال منصور ومن تأليف هاني كمال، استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية.





جدير بالذكر ان الفنان محمود حجازي شارك في دراما رمضان لهذا العام بمسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان والفنانة خلا شيحة وهنا مهنا وماجذ المصري، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.



