تعليق عمرو أديب على هروب "أردوغان" من الأمم المتحدة (فيديو)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:49 ص
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نعيم يوسف
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد وجود كرسي فارغ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء حفل غداء على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويظهر في الصور التي عرضها "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، الكرسي الفارغ على طاولة يتواجد بها عدد من الرؤساء والمسؤوليين على رأسهم الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار "أديب"، إلى أن أردوغان بعد دخوله إلى القاعة خرج مرة أخرى منها، ولم يتناول الغداء، لافتا إلى أنه "لم يطيق أن يرى السيسي في هذه المكانة".
وشدد "أديب"، على أن السيسي رجل مخلص للوطن، ووضع رقبته على كف يده للوقوف بجوار المصريين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين طلبوا منه وقت أن كان وزيرا للدفاع القبض على قائمة طويلة من الإعلاميين والشخصيات العامة، ورفض ذلك.
وأكد أن السيسي كان لديه شعور بالمرارة بسبب الأحداث الأخيرة، لافتا إلى أن البعض يريدون الإطاحة به وهدم البلاد.
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