موعد مباراة أتليتكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني؛ لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على أتليتكو مدريد؛ بملعب واند متروبوليتانو؛ بديربي العاصمة بالليجا الإسبانية.





وإلتقى ريال مدريد ضد أتليتكو؛ في 164 مواجهة سابقة بالدوري الإسباني؛ حيث فاز الميرنجي في 87 مباراة؛ بينما انتصر الروخيبلانكوس في 39 مواجهة؛ بينما حشم نتيجة التعادل في 38 لقاء؛ سجل ريال مدريد 289 هدفا؛ بينما أحرز أتليتكو 216 هدف.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد؛ التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.





وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني؛ تدريباته صباح اليوم الخميس؛ عقب الفوز على أوساسونا بالدوري الإسباني.





وتواجد البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر الفريق؛ خلال مران الفريق؛ عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا؛ وغيابه أمام أوساسونا؛ بالليجا.





ومن المقرر أن يتأكد مشاركة أو غياب مارسيلو؛ خلال الساعات المقبلة أمام أتليتكو مدريد؛ بديربي العاصمة على ملعب واندا ميتروبوليتانو؛ بالجولة الخامسة بالدوري الإسباني.





وعبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو الصف الثاني في انتصار الفريق على أوساسونا 2-0، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 في الدوري الإسباني، بينما أظهر شعوره بالسعادة للهدفين اللذين سجلهما الشابان البرازيليان الواعدان فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس.





قال زيدان أثناء المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: "أثق كثيراً في قائمة الفريق، 25 لاعباً يتمتعون بقدرات كبيرة، واليوم أظهروا هذا الأمر، أجرينا تعديلات كثيرة على التشكيل، سعيد للغاية من أجلهم لأنهم يقدمون أداءً طيباً عندما يطلب منهم المشاركة".





وبدا المدرب الفرنسي سعيداً بالهدفين اللذين سجلهما الثنائي البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس.

وقال في هذا الصدد: "سعيد للغاية من أجلهم، لأننا أحيانا ننسى أنهما ما زالا 18 عاماً، وضح التأثر الشديد عليهم من التسجيل داخل البرنابيو".





وأثنى زيدان كثيراً على "التحكم الاستثنائي" في الكرة الأولى التي لمسها رودريغو، قبل أن يسجل الهدف في أول ظهور له مع الفريق الأول، بينما أنهى فينيسيوس الفترة العجاف الماضية بهدفه اليوم.





وأوضح: "سعيد من أجله لأنه كان يحتاج لهذا الهدف، أحاول منحه الثقة لأنه ما زال صغيراً، ونعمل على تطويره".

ويرى زيزو أن البقاء منفرداً في الصدارة لا يعني أي شيء، مشدداً على لاعبيه ضرورة الاستمرار على هذا النسق، والإيمان بما يفعلونه، مطالباً إياهم بالراحة جيداً من أجل دخول مباراة الديربي بطاقة كبيرة.



