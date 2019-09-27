أحدث إطلالة صيفية لجميلة عوض بالجونة (صور)

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض أحدث مجموعة من صورها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام)، فيما انهالت التعليقات عليها بأجمل العبارات من متابعيها.

وظهرت "عوض" خلال الصور وهي تقف بإحدى شوارع منتجع الجونة في الصباح وكانت ترتدي جيب قصير وشعر منسدل منطلق مع نسمات الهواء، تميزت الصور بالبهجة والاشراق.





وحرصت الفنانة جميلة عوض، هلى حضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والتي بدأت يوم 19 من سبتمبر الجاري وتستمر حتي يوم 27 سبتمبر الجاري، حيث اعتادت على حضور المهرجان منذ انطلاقه من عامين في دورته الأولى.





وتنتمي الفنانة جميلة عوض لعائلة فنية جداً فهي حفيدة النجم محمد عوض ووالدها المخرج عادل عوض ووالدتها هي الفنانة اللبنانية راندا عوض.





ظهرت على الشاشة لأول مرة من خلال مسلسل (تحت السيطرة) وقدمت دور (هانيا) فتاة وحيدة من أسرة ميسورة مادياً تقع في قصة حب وهي في عمر 16 وتتعاطي المخدرات مع زوجها بعد هروبها معه من أسرتها، وتتوالي الأحداث حتي تنفصل عنه وتنجع للعلاج في أحدي المصحات العلاجية والنفسية، شاركت في التمثيل مع النجمة نيللي كريم، ظافر عابدين، محمد فراج، المسلسل قصة وإخراج تامر محسن، تم عرض المسلسل عام (2015) ولفتت النظار لها بقوة.





انطلقت جميلة عوض بعد ذلك للمشاركة في عدة أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية هامة منها، مسلسل جريمة شغف ومسلسل حتي لاتطفئ الشمس.





كما شاركت في أفلام السينما مع كبار النجوم مثل فيلم لف ودوران وفيلم (من 30 سنة) وفيلم الضيف وفيلم سبع البرمبة وغيلم هيبتا، شاركت في تصوير أغنية 3 دقات والتي صورت بالجونة وحققت نجاح ساحق.