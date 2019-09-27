خبير أمن معلومات: يتم إنفاق ملايين الدولارات في حرب السوشيال ميديا
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، إن مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم الترويج لمقاطع الفيديو من خلالها، تابعة لشركات أمريكية في الغالب وهي تسعى لشيئين، الأول الربح المادي، والثاني جمع المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه الشركات مثل فيسبوك، وتويتر، يحصلون على أموال من أجل تسويق بعض "التريندات"، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار خبير أمن المعلومات، أن هناك شركات تعمل على هذه الأمور، وتقوم بعمل حسابات وهمية من أجل رفع ترتيب "تريند" معين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لافتا إلى أن هذه شركات كثيرة وتستطيع رفع الـ"تريند" خلال نصف ساعة، مشددًا على أن هذه الشركات موجودة بوضوح على الانترنت، ومعظمها موجود في الهند.
وكشف أن الإرهابيين بدأوا في البحث عن منصات غير مراقبة، ولجأوا إلى منصات الألعاب الإلكترونية، وبدأوا يستخدمونها من أجل التواصل بينهم وبين بعض، كما استخدموه ف عمل مخاطبات بينهم وبين بعض لترتيب عمليات إرهابية، كما لجأوا أيضا لاستخدام الألعاب الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضح أن هناك العديد من الصفحات، مثل الصفحات الرياضية والفنية، ويتم عرض أفكارهم عليها، وفي بعض الأحيان يقوم بعض القائمين على هذه الصفحات يقومون ببيعها لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه يتم إنفاق ملايين الدولارات في حرب السوشيال ميديا.
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