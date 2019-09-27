الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر: شبورة مائية في هذه المناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس اليوم الجمعة، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة.





وأضاف البيان، أن الطقس سيكون حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا، لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية مع الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد.





وأضاف أن السحب المنخفضة ستظهر على السواحل الشمالية، والرياح في الغالب ستكون شمالية غربية معتدلة، وستنشط بصورة كبيرة على جنوب سيناء، والبحر الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





هذا وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور علي عبد العال، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم عن الأمس بواقع درجة واحد فقط لا غير، لافتَا إلى أن درجة حرارة القاهرة اليوم وصلت لـ34 درجة، مؤكدًا أن درجة الحرارة ستعود في الغد لمعدلات الطبيعية لتصل لـ33 درجة، وستصل لـ32 درجة يوم السبت المقبل.





وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مطالبًا الساقين بتوخي أقصى درجات الحذر عند القيادة صباحًا، واتباع تعليمات المرور، واضاءة الأنور الأمامية والخلفية، وترك مسافة بين السيارة الأمامية حال انعدام الرؤية، حفاظًا على الأرواح.



