هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة على إنستجرام (صور)





شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها صورًا جديدة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.





ونشرت وهبي ثلاث صور جديدة، مما زاد من تفاعل متابعيها بالتعليقات على هذه الصور.





وظهرت في الصور مرتديه فستان فضي طويل ذو لامعة مميزة، وحذاء فضي مرصع بالألماظ، وبعض من المجوهرات ذات التصميم البسيط والراقي، كما قامت بوضع ماكياج بألوان صارخة أظهر إطلالتها، أما عن تصفيف الشعر اكتفت بالشعر المنسدل الناعم.





إلتقطت هذه الصور للنجمة هيفاء وهبي، أثناء مشاركتها في حفل (ملك جمال لبنان) وااذي أقيم بمدينة بيروت في أحد الفنادق الشهيرة، وفاز في المسابقة الشاب (محمد صندقلي) وتوج بلقب الملك، كما حضر الجفل عدد من النجوم والشخصيات العامة.





وقامت النجمه هيفاء وهبي بنشر مقطع فيديو لها عبر خاصية (القصص اليومية) بموقع إنستجرام، ظهرت في المقطع وهي ترقص أثناء حضورها حفل ملك لبنان.





على صعيد أخر تستكمل النجمة هيفاء وهبي تحضيراتها لأحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم (عقدة الخواجة) الفيلم من إخراج محمد حماقي والذي يعد التجربة الأولي له في عالم الإخراج ااسنمائي بعدما شارك كمساعد مخرج لكل من المخرجين الشهيرين (محمد ياسين ومعتز التوني)، فيلم عقدة الخواجة من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار كلاً من محمد أبو السعد وشريف يسري وامين جمال.





بدأت هيفاء وهبي ومشوارها الفني من خلال العمل بالإعلانات والظهور كموديل في الكليبات المصورة حيث شاركت الفنان جورج وسوف كموديل في تحدي الفيديو كليب، ثم اتجهت لعالم الغناء والتمثيل وانظلق من خلاله للشهرة الكبيرة، حصدت هيفاء وخبي خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات ذلك عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات حيث حازت علي رقم 49 من قائمة اكثر وفقاًنساء المرغوبات ذلك رفقاً لموقع (Askmen.com)





تزوجت هيفاء وهبي في بادية مشوارها الفني من (نصر فياض) وتم طلاقها بعد فترة،وأنجبت ابنتها (زينب)، وتزوجت منذ أهوام من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة ولم يستمر الزواج كثيراً حتي انتشر خبر طلاقها منه، قدمت عدة مسلسلات تليفزيونية حققت من خلالهما نجاح ساحق مثل مسلسل (مريم) ومسلسل (الحرباية).







