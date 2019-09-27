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شوت Now مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت liverpool plus رابط ماتش ليفربول NQW

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:23 ص
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شوت Now مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت liverpool plus رابط ماتش ليفربول NQW
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم جميعها منقولة حصريا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات bein sport الرياضية القطرية، و يمكن متابعة مباريات ليفربول من خلالها، و مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ستكون مذاعة عبر قناة bein sport اتش دى 2

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد
يضع فريق ليفربول طموح كبير من أجل الفوز هذا العام بلقب الدورى الانجليزى، حيث كلوب فى اضافة لقب جديد الى سجله، خاصة وأنه يمتلك العديد من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، محمد صلاح، وساديو مانى، وفرمينو و فيرجيل فان ديك والحارس العملاق أليسون بيكر واوريجى وارنولد وشاكيرى، و سوف يلعب فريق ليفربول مباراته القادمة فى الدورى الانجليزى مع فريق شيفيلد يونايتد ، و سيكون موعد المباراة يوم السبت 28 سبتمبر 2019، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ب ظهرا توقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف  بتوقيت الامارات.

التشكيل المتوقع لتشكيل ليفربول

روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون  – ساديو ماني – فيرمينو – محمد صلاح.


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