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"الخرباوي": جماعة الإخوان صنعت محمد علي.. والمظاهرات معركة عميان (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
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الخرباوي: جماعة الإخوان صنعت محمد علي.. والمظاهرات معركة عميان (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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كشف ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة الإرهابية تحصل على التمويل الخاص بها من التجارة في الآثار والمخدرات والسلاح، وقرر التنظم الدولي في وقت سابق أن يشكل لجنة لدراسة هذا الأمر، وقالوا إن الضرورات تبيح المحظورات.

وأضاف "الخرباوي" في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن اللجنة قالت وقتها إنه ليس كل ماهو محرم قانونا مباح شرعًا، وهناك بلاد في العالم تسمح بالمخدرات وبيعه وزراعته مثل اليمن، وقالوا إنه يمكنهم الاتجار فيها.

ولفت القيادي الإخواني المنشق، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي صنعت المقاول والفنان الهارب كـ"أيقونة"، لافتا إلى أن هذا أمر مخطط وحاولوا في وقت سابق صناعة أكثر من أيقونة ولكنهم لم يعرفوا، مثل الشباب الذين أعدموا في قضية النائب العام، وموت مهدي عاكف، وموت محمد مرسي العياط، ولكنهم فشلوا في هذا الأمر.

وتابع أنهم بحثوا عن شخص لا يكون مثل الإخوان ولا ينتمي لهم، ويكون لدييه محتوى يوجع المصريين الفقراء، مشيرا إلى أنه "ممثل" وخرج للحديث للمصريين وبدأت لجان جماعة الإخوان المسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج لهذه المقاطع من الفيديو.

وأشار إلى أن الجماعة أرسلوا بعض الأشخاص في الشوارع والمحافظات لنشر هذه الأحاديث بينهم.

وعن الدعوة للتظاهرات يوم الجمعة، قال "الخرباوي"، إنها "وكأن المسألة هي أن رجل يقود مجموعة من العميان إلى الهاوية.. وهي معركة عميان".
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