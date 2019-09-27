إنجي المقدم بإطلالة جذابة بالجونة السينمائي (صورة)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:23 ص
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اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة إنجي المقدم أحدث صورها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وتبادل معجبيها التعليقات فور نشرها الصورة.
وارتدت الفنانة (جمبسوت) أبيض لامع وحذاء كعب مميز، وشنطة قصيرة فضية اللون، إلي حانب تصفيف شعر هادئ، وماكياج مميز ناسب الفترة المسائيةرالتي التقطت فيها الصورة.
صورت هذه الإطلالة الجذابة أثناء تواجدها ومشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي بدأت في التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام (2019) وتنتهي في اليوم الستبع والعشرون لنفس الشهر، ويجظع المهرجان عدداً من الأفلام الروائية المصرية والعربية في اطار مسابقات يحضرها نجوم الفن العربي ونقاده.
جدير بالذكر إن النجمة إنجي المقدم شاركت في شهر رمضان الماضي بمسلسل (ولد الغلابة) وقدمت دوراً مميزاً ومختلف عما قدمته سابقاً، حيث اختارت دور فتاة صعيدية تعيش مع أسرتها الفقيرة ويرفض شقيها الأكبر زواجها من شخص جمعتها به قصة حب ويقوم بقتله بعد ذلك مما يجعل أحداث المسلسل أكثر تشويقاً، شاركت البطولة مع الفنان أحمد السقا، مي عمر هادي الجيار، محمد ممدوح، إدوارد،المسلسل من إخراج محمد سامي، ومن تأليف السيناريست أيمن سلامة.
حرصت الفنانة إنجي المقدم علي حضور جميع فعاليات مهرجان الجونة وتميزت كل يوم بإطلالة مختلفة، خيث أنها متميزة في ملابسها وأختيارها للتصميم البسيط والمختلف يوماً بعد يوم.
علي صعيد اخر تعود النجمة " إنجي المقدم" هذه الأيام إلي الدراما التليفزيونية بأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل ( حواديت الشانزليزيه) والذي ينتمي لنوعية المسلسلات ال45 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في حقبة الخمسينيات وهي فترة الزمن الجميل مما يجعل المسلسل ذو طابع مختلف وأحداث تراثية، وصرحت الفنانة (إنجي) أن هذا المسلسل هو تحدي جديد لها، وتقدم دور فتاة تدعي (عايدة) وهي تعمل باحدي الملاهي الليلية، ويتم عرض المسلسا خارج السباق الرمضاني،ويتم تصوير المسلسل هذه الفترة، ويشاركها البطولة الفنانة مي سلم، إدوارد،المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهي سعيد ومن إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج الكبير تامر مرسي.
كما شاركت الفنانة إنجي المقدم في الجزئين الثاني والثالث من مسلسل (حكايات بنات) والذي حققت به نجاحاً جماهيرياً كبير، وقدمت دور "خديجة" منتجة برامج إذاعية، وشاركها البطولة النجمات دينا الشربيني، ندي موسي، صبا مبارك، المسلسل من إخراج مصطفي أبو سيف، ومن تأليف باهر دويدار.
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