شاهد.. مي عمر مع زوجها في حفل عمرو دياب بالجونة (صورة)



نشر المخرج محمد سامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أحدث صورة له تجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر، ذلك أثناء حضورهما حفل النجم عمرو دياب بالجونة.

وعلق "سامي" على الصورة (Amr duab concert #GFF19).

وحضر الثنائي فعاليات اليوم السابع علي التوالي لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة المنعقدة في منتجع الجونة بمحافظة الغردقة علي شاطئ البحر الأحمر، حيث بدأ المهرجان في اليوم التاسع عشر من سبتمبر الجاري وينتهي في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

وشهد مهرجان الجونة السنمائي حضور عددا كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي، مشاركين في فعالياته وحضور مسابقات الأفلام الروائية المقدمة والتي يشرف عليها رواد الفن والنقد المصري والعربي منهم المخرج خيري بشارة.





جدير بالذكر أن تعاونا محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر أحدث أعمالهما الفنية وهو مسلسل (ولد الغلابة) الذي عرُض في شهر رمضان الماضي وشاركت البطولة مع الفنان الكبير أحمد السقا، وقدمت شخصية (فرح) فتاة مصرية تزوجت رجل صعيدي علي غير رضاها، وتم تصوير المسلسل في قرية بأحدي مدن الصعيد، وتصاعدت الأحداث بأسلوب تشويقي، ونال المسلسل استحسان النقاد وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، حيث كانت أحداثه حول مشاركة الابطال في جرائم قتل تم تنفيذها علي مدار الحلقات بشكل تشويقي مثير،شاركهما البطولة كلاً من النجوم إنجي المقدم، إدوارد، محمد ممدوح، هادي الجيار، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة.





إضافة أنه تم زواج المخرج محمد سامي والفناة مي عمر بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما وذلك قبل شهرتهما وتسليط الأضواء عليهما كنجمة وكمخرج ناجح.





ذكر سامي أثناء لقائه بأحدي البرامج التليفزيونية أنه تقدم لخطبة مي عمر أكثر من مرة ولكن والدها كان يرفض ولكن استمر سامي في التقدم لخطبتها حتي تزوجها.





درست الفنانة مي عمر الصحافة والإعلام في الجامعة الامريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني من خلال المشاركة في مسلسل (حكاية حياة) مع النجمة غادة عبد الرازق، وتوالت أعمالها بعد ذلك في مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان، ثم شاركت النجم أحمد فهمي بطولة المسلسل الكوميدي (ريح المدام) وااذي حقق نجاحاً واسعاً.







