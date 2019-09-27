الجهاز الفني للمنتخب يعلق على أزمة محمد صلاح (فيديو)

أقر عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بدور مجلس الجبلاية في أزمة التصويت لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاز بها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.





وقال الجنايني: "استمارة التصويت لمحمد صلاح ذهبتن للفيفا بدون توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية ولذلك فإن الفيفا اعتبره خطأ إداري ولم يأخذ بتصويت شوقي غريب وأحمد المحمدي.. صواب أو خطأ ثروت سويلم ليست من حكمي.





كما كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن أنه تابع أزمة التصويت لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في جائزة أحسن لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وقال حسام البدري: "تابعت أزمة التصويت.. محمد صلاح هو قيمة كبيرة جدا ونفخر به كثيرا وكل الدعم والتقدير له.. هناك أزمات حدثت له من قبل كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز.





وأضاف حسام البدري: "سأسترجع كل المعلومات ولو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر.. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدًا".







