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عمرو أديب عن تصريحات السيسي بشأن سد النهضة: "الأعنف" (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:52 ص
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عمرو أديب عن تصريحات السيسي بشأن سد النهضة: الأعنف (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سد النهضة، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي قال فيها إنه لن يتم تشغيل السد بأسلوب فرض الأمر الواقع، حيث أشار أديب إلى أن هذا "أعنف تصريح من الرئيس عن سد النهضة".

وأشار "أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إلى أن السيسي عندما يعود إلى أرض الوطن سوف يشرح للمصريين التهديدات التي تواجه الدولة ومنها الإرهاب وسد النهضة.

وتابع، أن الخلاف بين مصر وأثيوبيا يتلخص في شيء واحد، وهو أن أديس أبابا تريد ملئ خزان السد في ثلاثة سنوات، وتطالبها القاهرة بأن يتم ذلك في سبع سنوات، لأن ملئه في 3 سنوات سوف يضر بحصتها المائية.

وأكد: "دي مسألة مبقاش فيها هزار.. دي مياه.. انت أصلا من غير سد النهضة عندك مشكلة في المية.. والإدارة دي هي أكتر إدارة صرفت على تحلية مياة البحر".

وشدد: "سيناريوهات حل هذا الأمر صعبة، هكتفي دلوقتي اني هقول صعبة.. وطبعا اللجان بتدرس علشان لما الرئيس يوصل بكرا يكون فيه قرار وبيانات يقدروا يتكلموا فيها.. وبنقعد مع سفراء الدول العربية والأفريقية المعتمدين لنشرح لهم هذا الأمر.. الوضع صعب وسيء في موضوع سد النهضة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في تصريحات له الأربعاء، أن مصر لن تسمح بتشغيل سد النهضة بسياسة فرض الأمر الواقع.
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