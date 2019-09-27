شاكيرا وجنيفر لوبيز نجمتا حفل المباراة النهائية لكرة القدم الأمريكية





تشارك نجمة موسيقى البوب جنيفر لوبيز، برفقة المغنية العالمية شاكيرا في إحياء حفل يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية في فبراير شباط. بحسب ما أوردته محطة فوكس سبورتس على تويتر.





وقالت المحطة في التغريدة ”للمرة الأولى معا على خشبة المسرح... على أكبر مسرح في العالم. رحبوا بجي لو وشاكيرا في حفل بين شوطي“ المباراة.





المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) في ميامي في الثاني من فبراير شباط 2020 في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأمريكي. وجرت العادة على أن يحيي كبار نجوم الموسيقى والفن حفلا بين الشوطين وتابعه العام الماضي 98.2 مليون مشاهد.





لوبيز تعرب عن سعادتها





وقالت الممثلة والمغنية الشهيرة لوبيز في بيان إنها تشعر بسعادة وحماسة بالغة لمشاركتها إحياء الحفل مع شاكيرا وقالت ”لا أستطيع الانتظار لنري للعالم ما يمكن لفتاتين القيام به على أكبر مسرح في العالم“.





تعليق شاكيرا





أما شاكيرا النجمة والمغنية الكولومبية الحاصلة على جائزة جرامي ثلاث مرات فقالت إن الحفل يمثل ”حلما أمريكيا حقيقيا.. سنحيي حفل العمر“.





نجوم أحيوا الحفل





ومن بين كبار النجوم الذين أحيوا هذا الحفل من قبل ليدي جاجا ومادونا وبرينس وبيونسيه.



