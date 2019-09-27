جماهير برشلونة تتلقى صدمة جديدة بشأن إصابة ليونيل ميسي

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قالت تقارير صحفية إسبانية، أن جمهور نادي برشلونة، قد تلقى صدمة قوية، وذلك فيما يتعلق بإصابة النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والتي تعرض لها في أول مباراة يشارك فيها كأساسي في مباراة فياريال الأخيرة.



وبحسب ما ذكره برنامج “شيرينجيتو” الإسباني، فإن ميسي الذي خرج بين شوطي مباراة الجولة السادسة في الجولة الإسباني بين برشلونة وفياريال، قد تبين بأن إصابته في العضلة الضامة من الفخذ الأيسر، وهو ما قد يجعل اللاعب يغيب عن صفوف برشلونة حتى يوم 19 أكتوبر المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التجمع الدولي.



ومن المتوقع بحسب ما ذكره البرنامج الإسباني، بأن تكون أول مشاركات ليونيل ميسي بعد العودة من الإصابة في مباراة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وهو ما يعني بأن ليونيل ميسي سوف يغيب عن برشلونة في مباريات خيتافي وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني، وكذلك سيغيب النجم الأرجنتيني عن فريقه في مباراة إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على حساب فياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني ليرفع النادي الكتالوني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة الإسبانية، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة والمركز الأول حتى الآن.