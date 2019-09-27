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مساعد وزير الخارجية الأسبق: تصريح السيسي حول سد النهضة رسالة "تنبيهية" لأثيوبيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:40 ص
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: تصريح السيسي حول سد النهضة رسالة تنبيهية لأثيوبيا
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نعيم يوسف
 
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعقيبه على مسألة سد النهضة، أكد حق أثيوبيا في التنمية ولكنه في الوقت نفسه أكد حق مصر في الحياة، مشددا على أن المشكلة مشكلة إدارة للموارد المائية وليس شح الموارد المائية، وهناك مياة كافية في القارة إذا تم إدارتها بشكل جيد.

وأضاف "حجازي" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأثيوبيا هي رسالة تنبيهية، وهي أن الحوار الثنائي والثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا، لنا الحق في رفعه لمستوى أكبر بعد أربعة سنوات من المفاوضات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نهر النيل هو الشريان الوحيد للمياه في مصر ولا ييمكن أن ييكون مقبولا أن تفرض دولة أمرا واقعا على مصر، وهذه رسالة للفنيين الذين سوف يجتمعون بعد عدة أيام من الدول الثلاثة.

وشدد على أنه في النهاية لابد أن تتراضى أثيوبيا بحل يحقق لها التنمية ولا يضر بمصالح مصر المائية، مشيرا إلى أن الأثيوبيين شعب حضاري ويمكنهم أن يتفهموا الرسائل التي أرسلها الرئيس، والمسار الفني يمكن أن ييحقق تسوية في الفترة المقبلة.
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