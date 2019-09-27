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اسم جديد يقترب من خلافة فالفيردي في برشلونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:06 ص
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اسم جديد يقترب من خلافة فالفيردي في برشلونة
فالفيردي
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن أسطورة نادى برشلونة الإسبانى تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطرى يعد أحد المرشحين بقوة لقيادة البلوجرانا خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الإسبانى ارنستو فالفيرذى والذى يهاجم من جماعير برشلونة بعد النتائج السلبيه للفريق ببطولة الدورى الإسبانى وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح تشافي لموقع "ARA" الإسبانى، قائلاً "بالطبع، أنا أرغب أن تتم رؤيتي كمرشح، أنا قلت سابقا بأنني أحلم بقيادة برشلونة.

وأضاف :" لكن من الصعب معرفة متى ستكون تلك العودة، خاصة وأنني في حاجة للتطور كمدرب خلال الفترة المقبلة ".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن أول طلب لتشافي فى حال توليه تدريب برشلونة الإسبانى خلال السنوات القادمة، وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن تشافي يفضل لاعب مانشستر سيتى الإنجليزي رحيم ستيرلينج للتعاقد معه في حال أصبح مدرب للبارسا.

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