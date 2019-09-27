عمرو سعد يكشف حقيقة اعتزاله الفن (فيديو)





نفى الفنان عمرو سعد، اتخاذه قرارًا حول السن التي سيعتزل فيها الفن، مشيرًا إلى أن تصريحاته في وقت سابق حول الاعتزال في سن الخمسين فسرها البعض خطـأ.





وأضاف خلال حواره في برنامج "عين" المذاع على قناة "الحياة" قائلًا: " أنا من الناس اللي احتمال تعتزل الفن بدري".





وأوضح عمرو سعد أنه عندما تحدت عن اعتزال الفن كان يعني رغبته في ترك المهنة مبكرًا، لأنها مرهقة جدًا بالنسة له.





عمرو سعد عاري الصدر





ومؤخرًا نشر الفنان عمرو سعد، صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على "إنستجرام"، أثناء قضائه إجازته الصيفية فى فرنسا، وظهر فيها وهو عارى الصدر، ويرتدي نظارة شمس.





آخر أعمال عمرو سعد





يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد مسلسل بركة الذى حاض به في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا والمسلسل بطولة هالة فاخر، أحلام الجيرتلى، محمد لطفى، هنادى مهنى، انعام سالوسة، سميرة عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم ، ﺗﺄﻟيف محمد الشواف.





أحداث (بركة)





وتدور أحداثه حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ.





كما عرض له بالسنيمات فى موسم عيد الفطر الماضى فيلم حملة فرعون وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير ،وإنتاج محمد السبكي.





الفيلم مقتبس من الفيلم الياباني الساموراي السبعة ،والفيلم بطولة محمود عبد المغنى،روبى،محمد لطفى ،حمدى الميرغني ،مايك تايسون،رامز أمير.





وقامت دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى الماضى برفع الفيلم من السينمات، وذلك من أجل إتاحة المنافسة بين الأفلام خلال موسم العيد.





فيلم "حملة فرعون"





فيلم "حملة فرعون" ، حظى بالمركز الرابع في شباك التذاكر وحيث بلغت إيرادته نحو تقريبا 16 مليون و543 ألف جنيه.





وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة إغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.





وكان عمرو قدأثار حالة من الجدل عبر حسابه على الإنستجرام بعدما نشر صورة من فيلمه "دكان شحاتة" الذى عُرض منذ 10 سنوات.

حيث علق عمرو قائلا "يومها طلبت من المخرج اني اركز لوحدي تماما وهو في نفس الوقت بدأ يحضر المشهد وطلب من الجميع الهدوء .. اخدت ساعة تقريبا لغاية ما هزيت راسي اني جاهز واتحركت ناحية مكان التصوير وفجأة وانا في الطريق شوفت الدكان المقفول لقيت نفسي باتحرك زي المسحور ناحيته المخرج خالد يوسف فهم بسرعة ان في حاجة هاتحصل وقرب ناحيتي وبص بهدوء وقاللي عاوز ايه؟!".





وأضاف الفنان عمرو سعد "شاورت علي الدكان المقفول ورغم انه كان جاهز لمشهد في مكان تاني الا انه جري بسرعة وحرك كل اللوكيشن والإضاءة ناحيتي وصرخ للكاميرا تدور بسرعة وصور فعلا المشهد ده النهاردة عدي عشر سنين علي اليوم ده وطول الوقت الناس بتفكرني بالمشهد ده وكأنه خرج من ذاكرتي لذاكرتهم هما وهو ده اللي طول الوقت باتمناه وبادعي ربنا اني اعمل حاجة تعيش ويفتكرها الناس بعد ما أكون مشيت او توصل بصدق دعواتكم اني اعرف اعمل ده والمشاهد اللي تعبت فيها تكون جزء من الذاكرة مش تبقي لحظة .















