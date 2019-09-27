عمرو أديب: "إحنا مش هنسلم البلد دي لحد ومصر هتفضل واقفة على رجليها" (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لوائل غنيم، يوجه فيها رسالة للمصريين، مفاداها: "ماتمشوش ورايا.. أنا ضد النزول، مين هيقدر يحافظ على الاستقرار الموجود في مصر دلوقتي".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إن وائل غنيم يعيش في صفاء نفسي منذ فترة، مضيفا: "إنت ممكن يكون عندك مشكلة من النظام الحالي.. طب عندك حلول، البلد دي فيها ناس بتاكل يوم بيوم، لو منزلش الشغل بكرة حياته ممكن تقف".





وأشار إلى أن من يهاجم مصر من الخارج، ويدعو الشعب للخروج في "حد بيأكلهم"، ولكن المواطنين في مصر "بياكلوا من عرق جبينهم"، مضيفا: "يا مصريين الناس دي مستهدفة أكل عيشكم، الوحش ممكن نحسنه مش نجبها الأرض"، مؤكدا أن الرئيس السيسي حقق أشياء كثيرة لمصر.





وأكد أن ليس لديه شك أن الفترة القادمة تشهد مناقشات كثيرة جدا، وإعادة النظر في أمور كثيرة جدا، موضحا أن الإدارة الحالية كانت تعتقد أن التنمية السريعة هى الحل، ولكن المصرين لهم رأي آخر، والإدارة الذكية هى من تستمع للشعب، منوها بأن الرئيس الفرنسي قرر تخفيض الضرائب للمرة الثانية، وهذا ليس عيبا.



