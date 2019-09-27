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الجنايني يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن أول مطالب البدري (فيديو)

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
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الجنايني يتحدث لـالفجر الرياضي عن أول مطالب البدري (فيديو)
عمرو الجنايني
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كريم هاشم - تصور: بلال أحمد
 
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كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن أول طلب للبدري بعد التعاقد معه كمدرب.

وقال الجنايني في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" قام حسام البدري بطلب أن يزور كابتن حسن شحاتة قبل أى شئ الذى أؤكد انه ليس في قائمة المرشحين، كابتن حسن شحاتة صاحب تاريخ عظبم".

وقال الجنايني :" تمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد، بتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير المنظومة مجموعة تعمل على مدار ال 24 ساعة وتم تشكيل كل لجان الاتحاد وكان لدينا تحديات مثل عودة الجمهور وبالفعل قدرنا فى نهائي الكاس أن يكون بجمهور وكان التنظيم ممتاز".


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