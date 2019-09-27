شيرين رضا ترقص على "يوم تلات" في حفل الهضبة.. وتعلق: "أنا البيضا أم الخدود حمرا" (فيديو)

حرصت الفنانة شيرين رضا، على حضور حفل الهضبة عمرو دياب، الذي أحياه في مدينة الجونة السياحية.

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والحديثة مثل "يوم تلات، ده لو اتساب، أحلى وأحلى" وغيرها من الأغاني.

ورقصت الفنانة على أغنية "تلات بنات" التي غناها الهضبة في الحفل، كما أشارت خلال الحفل إلى أنه البيضاء أم الخدود الحمراء التي قصدها عمرو دياب في أغنيته

ورقصت الفنانة على أغنية "تلات بنات" التي غناها الهضبة في الحفل، كما أشارت خلال الحفل إلى أنه البيضاء أم الخدود الحمراء التي قصدها عمرو دياب في أغنيته





"متغير"





وخلال الـ 24 ساعة الماضية احتفى جمهور الهضبة عمرو دياب، بأغنيته الجديدة "متغير"، وذلك بعد عرض البرومو التشويقي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وعلق عدد من محبي الهضبة عددًا من التعليقات الإيجابية من بينها: "تحفة جدا الأغنية"، " الهضبة جبار وربنا"، جميلة جدًا".





أغنية "متغير" للهضبة من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، الذين تعاونا مع الهضبة من قبل في أغاني كثيرة منها لو كان يرضيك.









وتقول كلمات أغنية "متغير" لعمرو دياب:





"جارر ناعم قوي متغير عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير..دايما يتكلم من فوق





اتغير جدا واتبدل اومال كان مين اللي مندل.. بعد خربت مالطة حبيبي ابتدا يتعلم ويفوق..





الحنية دي كانت فين..سلام سلام يا عم البايع ي.ز ياما غر الهوا بني ادمين وبيلعبوا في الوقت ضايع





اتغير جدا واتبدل اومال كان مين اللي مندل.. بعد خربت مالطة حبيبي ابتدا يتعلم ويفوق.









"إلا الهضبة"





على صعيد آخر، تصدر الهضبة أمس تويتر كنوع من الرد من قبل جماهير الهضبة على "المقاول الهارب" محمد علي، حيث أراد المقاول خلط أسمه باسم الهضبة لكي يستحوذ على المشاهدات لان عمرو دياب من الفنانين المشهورين ليس في مصر والوطن العربي فقط لكن في العالم جميعًا ويعد الهضبة أحدى مقومات قوة مصر الناعمة التي ارد الهارب ان يستحوذ من خلالها على عاطفة المصريين لكن المصرين يعلمون تمامًا من هو الهضبة ومن هو المقاول؟.









رأيي شيرين رضا في "يوم تلات"

كشفت الفنانة شيرين رضا، من خلال برنامج "Trending" المُذاع عبر فضائية Mbc4، عن رأيها في أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، والتي تم طرحها من أسبوعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت شيرين: "دينا الشربيني أرسلت لي أغنية يوم تلات، ووضعت صورتي تحت كوبليه "أم الخدود حمرا" وأهدتها لي ضحكت كثيرًا، فنحن دائمًا نقوم بإرسال هذه الرسائل لبعضنا البعض والفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغنية يوم تلات أعجبتني كثيرًا".

يشار إلى أن أغنية "يوم تلات" تم طرحها من أسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأستطاعت أن تحقق إلى ما يقرب 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وقد طرح النجم عمرو دياب 5 أغنيات من ألبومه الجديد والذي يحمل أسم "أنا غير" وهم: متغير، أنا غير، يوم تلات، تحيرك، بحبه.







