أيسم صلاح: منظمة الصحة العالمية أكدت أن "100 مليون صحة" أكبر مسح في التاريخ (فيديو)

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن منظمة الصحة العالمية كانت تتحدث عن أن نسب الإصابة في مصر بفيروس سي حوالي من 10 إلى 15%.





وأضاف "صلاح الدين"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية للقضاء على فيروس سي هو الدافع الأول والأساسي لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.





وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مبادرة 100 مليون صحة نجحت نجاحًا مدويًا، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر قامت بأكبر مسح في التارخ في كشف فيروس سي، وأعطت مصر العلامة الكاملة في حملة فيروس سي.





وأكد مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أن توافر الإرادة السياسية الحقيقية والشعب المصري أدوا إلى نجاح مبادرة 100 مليون صحة.





وأوضح "صلاح الدين"، أن الدولة قامت بتمويل حملة 100 صحة تمويلًا كملًا، كما قامت بتمويل علاج فيروس سي كاملا، لافتًا إلى أن حملات الصحة مجانية 100%.



