أستاذ إعلام: "الجزيرة" تستخدم الاحتيال الإعلامي في تناول الأخبار التي تخص مصر

قالت الدكتورة سارة نصر، أستاذة الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، إن فضائية الجزيرة تستخدم ما يسمى بالاحتيال الإعلامي في تناولها للأخبار المختلفة لافتَا إلى أن "الجزيرة" تنتقي أخبار محددة تخدم أجندتها السياسية، متحججة بأنها لا تستطيع تناول كافة الأخبار على شاشة واحدة.





وأضافت "نصر"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN "، أن "الجزيرة" تتغافل على سبيل المثال مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة دورية، لأن هذه المؤتمرات تتنافي مع سياستها المعارضة للدولة المصرية.





ولفتت إلى أن "الجزيرة" لم تتحدث من قريب أو بعيدة على مبادرة الرئيس لتجيد الخطاب الديني، معقبة: "الجزيرة تعتمد اختيار ضيوف مهمتهم التشكيك في الدولة المصرية".





وفي إطار حملة استهداف الدولة المصرية من خلال نشر الشائعات وبعض الفيديوهات المفبركة، قامت قناة "الجزيرة" بنشر فيديوهات مفبركة عن انتشار التظاهرات في مصر خاصة في ميدان التحرير ومدينة السويس، وبعد كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فبركة هذه الفيديوهات، قامت "الجزيرة" بتقديم اعتذار، مؤكدة أنها قامت بنشر فيديوهات لتظاهرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



